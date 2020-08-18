В Сергиевском районе автомобиль «Лада Гранта» опрокинулся в кювет

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Не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением, в результате чего допустил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадало двое пассажиров автомобиля, в том числе один несовершеннолетний ребенок, все они были госпитализированы.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии молодой человек находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области