В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8

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По информации Министерства обороны, военный вертолет опрокинулся и загорелся при разгоне по взлетно-посадочной полосе.Пассажиров на борту не было, а экипаж вовремя покинул воздушное судно. Пилоты отделались ссадинами и ушибами.Причиной ЧП могло стать разрушение одной из стоек шасси, добавили в ведомстве.На месте падения вертолета работает комиссия Воздушно-космических сил.