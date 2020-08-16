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В Санкт-Петербурге внутри торгового центра обрушилась стена. Видео

16 августа 2020 20:08
162
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист.

В торговом центре "Мега Дыбенко" в Санкт-Петербурге произошло обрушение стены внутри павильонов.

Как видно на кадрах с места происшествия, заваленным оказался один из проходов. Притом как минимум одна торговая точка была повреждена.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Охрана торгового центра немедленно оцепила место ЧП, ограничив проход покупателей в опасную зону.



Фото:    соцсети

 
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