В Самарской области старшего мастера отдадут под суд за сгоревших рабочих

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В Тольятти закончили расследование уголовного дело по факту гибели двух рабочих на одном из предприятий. Старшего мастера цеха завода заподозрили в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек — они получили ожоги 99% тела.

12 апреля 2020 года, в период времени с 13 до 16 часов в ходе выполнения ремонтных работ по покраске и оклейке резинового полотна в незаземленной емкости, произошло воспламенение воздушно-топливной смеси, образовавшейся во внутреннем объеме цистерны от статического заряда электричества. В результате происшествия двое рабочих получили ожоги тела и были госпитализированы в больницу города Тольятти, где скончались от полученных повреждений.

По версии следствия, воспламенение произошло в связи с тем, что обвиняемыйлегкомысленно отнесся к выполнению своих должностных обязанностей, проигнорировал требования охраны труда, не осуществил контроль наличия заземления гуммируемой емкости и не организовал непрерывный контроль состояния воздушной среды при проведении работ.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Комсомольского района города Тольятти для рассмотрения по существу.