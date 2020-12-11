В Самарской области женщину оштрафовали за покупку коровы

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Она забыла оформить документы на свое приобретение.



Жительница Самарской области купила корову и нарвалась на штраф. Проверяющим не понравилось, что она обзавелась буренкой в обход всех правил.



Женщина не оформила ветеринарные документы и не сообщила надзорным органам, где именно приобрела корову. А ведь в этом районе или регионе у рогатого скота могли быть различные заболевания. Также она не проверила свою животину на туберкулез, лейкоз, фиброз и другие болячки.



Самарчанка нарушила закон, за это на нее составили административный протокол и назначили штраф в 1 тысячу рублей, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Однако она его так и не оплатила. В итоге в отношении нее завели еще одно дело и вдвое увеличили сумму штрафа. Суд постановил принудительно взыскать с женщины долг, сообщает портал СОВА.

Фото: Pixabay.com