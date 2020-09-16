В Самарской области выявлен еще один очаг африканской чумы свиней

194

В селе Купино Безенчукского района, в одном из личных подсобных хозяйстве пала домашняя свинья.

Лабораторные исследования патматериала показали наличие АЧС у животного.

Африканская чума свиней на территории Безенчукского района была зафиксирована 24 июля 2020 года. С того момента по настоящее время заболевание распространилась на 7 населенных пунктов Безенчукского района: Кануевка, Екатериновка, Александровка, Преполовенка, Никольское, Троицкое, Купино. Во всех этих селах от АЧС погибли домашние свиньи из личных подсобных хозяйств.

Кроме того, АЧС зарегистрирована в трех охотничьих хозяйствах Безенчукского района: 5 погибших диких кабанов были обнаружены на территории Областного общества охотников и рыболовов «Кануевское», 1 кабан на территории охотхозяйства «Безенчукское» и 3 кабана в охотхозяйстве «Чапаевское».

Всего с начала 2020 года на данный момент на территории Самарской области зарегистрировано 110 случаев заболевания африканской чумой свиней, из них 43 среди диких кабанов, 65 случаев зарегистрированы среди домашних свиней и 2 случая выявления генома АЧС в продукции животноводства.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Самарской области, областного Департамента ветеринарии и Правительства Самарской области, объединив усилия, делают всё необходимое для того, чтобы остановить распространение африканской чумы свиней с неблагополучных территорий. В очагах АЧС проводится дезинфекция всех помещений и площадок, где находились больные животные. Происходит изъятие и ликвидация всех свиней, находящихся в радиусе 5 км от очага заболевания. Ветеринары рассказывают гражданам, занимающихся свиноводством, о недопустимости выпускать животных за пределы помещений, где они содержатся, о необходимости строго соблюдать так называемый «безвыгульный» режим содержания, когда исключается любое соприкосновение с дикой фауной.