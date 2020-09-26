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В Самарской области водитель на иномарке Форд сбил пешехода и уехал

26 сентября 2020 11:39
151
В Самарской области водитель на иномарке Форд сбил пешехода и уехал

Очевидцев просят обратиться в полицию.

25 сентября 2020 в 19:20 на 81 км. трассы Самара-Бугуруслан (между с. Кротовка и Муханово) водитель на автомобиле марки FORD белого цвета совершил наезд на пешехода, в результате которого мужчина 1962 г.р. получил травму ноги.
После наезда водитель скрылся с места происшествия.
Сотрудниками полиции осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, участвовавшего в ДТП и возможных свидетелей.
Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, проявить активную гражданскую позицию, не оставаться безучастными и сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции Кинель-Черкасского района  по тел. 8 (84660) 4-06-40 или в ближайший отдел полиции.

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Комментарии

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