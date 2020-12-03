В самарской области водитель мусоровоза погиб под отходами

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В Чапаевске погиб 55-летний водитель спецмашины предприятия «Вывоз и захоронение отходов». Это случилось 6 ноября при загрузке бункера с бытовым мусором. Мужчину придавило отходами.

Расследование гибели рабочего провели специалисты регионального министерства труда. По их данным, причиной явилась неудовлетворительная организация производства работ. Вид происшествия – защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними).

Установлены и те, кто допустил нарушения требований охраны труда. Это должностные лица предприятия, сообщает ГТРК Самара.