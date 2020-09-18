В Самарской области вездеход врезался в легковушку

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Пассажирка попала в больницу.

7 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП с пострадавшими. При этом 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвого водителя произошла одна авария.

Одно из ДТП произошло в 12:50 в Красноярском районе. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что молодой человек 1991 года рождения, управляя вездеходом «ТРЭКОЛ-39041», двигался по автодороге «Ульяновск-Самара-Коммунарский» со стороны п. Коммунарский в сторону п. Калиновка. В пути следования, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Лада 211440», под управлением мужчины 1971 года рождения. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка легкового автомобиля, она была госпитализирована, сообщает облМВД.