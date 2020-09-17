В Самарской области в крупном ночном пожаре погибла женщина

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В пожаре также пострадал 67-летний мужчина, его госпитализировали.

В ночь на четверг, 17 сентября, в Сызрани произошёл крупный пожар. Возгорание началось примерно в 1:25 ночи.

Выяснилось, что горит частный дом и надворные постройки по улице Челюскинцев.

Около двух часов ночи на месте происшествия обнаружили тело погибшей 63-летней женщины. Также в пожаре пострадал 67-летний мужчина, его госпитализировали.

Ликвидировать огонь удалось только в 4 утра. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, в тушении пожара принимали участие 31 человек и 28 единиц спецтехники.

По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим электропроводки, пишет ПроГородСамара.