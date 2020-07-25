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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области утонул молодой человек

25 июля 2020 10:36
53
В Самарской области утонул молодой человек
 Всего с начала года в водоемах Самарской области погиб 41 человек.

Список смертельных происшествий на воде в Самарской области пополнился. В ГУ МЧС России по Самарской области сообщили еще о двух случаях:
— 23 июля в 22:35 поступило сообщение о том, что в районе острова «Камни» в Красноглинском районе спасатели достали из воды тело 18-летнего парня. Всего с начала года в водоемах Самарской области погиб 41 человек.
Основная часть происшествий пришлась на лето. Один из последних случаев произошел около поселка Новая Жизнь Кошкинского района. Мальчик погиб после прыжка в воду, где торчала металлическая конструкция недалеко от берега, пишет 63.ру.
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Комментарии


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