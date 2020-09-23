В Самарской области устанавливают личность погибшего мужчины

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Его нашли в акватории реки Волга около села Приволжье.

Сызранским ЛО МВД России на транспорте устанавливается личность трупа неизвестного мужчины, обнаруженного 31 мая 2020 года, в акватории реки Волга около села Приволжье, Приволжского района, Самарской области.

Приметы: на вид 45-50 лет; рост 173 см; размер стопы 26 см (39-40 размер); отсутствует множество зубов, на верхней челюсти коронка из белого металла. Одежда: темно-синие спортивные брюки; темно-синие шорты в крупную клетку, прошитые ниткой светлого цвета; трусы синего цвета; джемпер темного цвета.

Располагающих какой-либо информацией о личности неизвестного просьба сообщить по телефонам: (8464) 90-21-70, 8-917-154-49-86.