В Самарской области у иномарки на трассе порвалась шина, машина врезалась в грузовик

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Еще одно ДТП произошло 29 июля в Сергиевском районе. Мужчина 1967 года рождения, управляя автомобилем «Датсун», двигался по автодороге М-5 «Урал» со стороны г. Уфа в направлении г. Самара. При опережении движущегося в попутном направлении транспортного средства, по неустановленной причине происходит разрыв шины переднего левого колеса, вследствие чего с выездом на полосу встречного движения транспортное средство опрокидывается. Затем иномарка столкнулась с грузовым автомобилем «МАН», под управлением водителя 1974 года рождения. В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля «Датсун», он был госпитализирован, сообщает облМВД.