В Самарской области стали известны подробности ДТП с загоревшейся фурой.

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Авария произошла в понедельник, 21 декабря, в 7:30 на трассе М-5 «Урал» недалеко от поселка Новосемейкино.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, грузовик следовал в сторону села Красный Яр. Около поворота на Новосемейкино он пошел на обгон «Газели». Затем этот автомобиль врезался в ехавший впереди грузовик. После столкновения «Газель» и полуприцеп фуры загорелись.

По информации правоохранителей, пострадал водитель ГАЗели, его, с травмами ног и головы, доставили в больницу, пишет ГТРК Самара.

Видео: vk.com/ ДТП 163 Самара/ Ферасет Садыгов