В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем

216

В вечернее время при проведении рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения инспекторы ДПС Клявлинского района обратили внимание на автомобиль марки "Lifan", водитель которого, заметив патрульных, резко развернул транспортное средство и, нарушив ПДД РФ, попытался скрыться. Погоня была недолгой - стражи порядка задержали нарушителя и выяснили, что за рулем находится житель села Усакла Самарской области 1991 года рождения. В ходе сбора административного материала полицейские выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления транспортным средством и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, которое установило факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе.В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.Для дальнейшего разбирательства нарушителя доставили в территориальный отдел полиции. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.