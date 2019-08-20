В Самарской области сотрудники ФСБ нашли схрон с оружием в заброшенном доме

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"В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления ФСБ России по Самарской области в одном из заброшенных домов поселка Журавлинский Сызранского района обнаружен так называемый схрон. Из него изъято два автомата Калашникова, пистолет Токарева, две гранаты, обрез ружья, около 200 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.По данным ведомства, схрон, вероятно, принадлежал одной из организованных преступных групп Сызрани. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 (незаконное хранение оружия), уточнили в УФСБ.Фото: из открытых источников