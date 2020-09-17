В Самарской области потерялась женщина-грибник

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Тревогу забили родственники. Поиски затянулись на несколько часов.

В Самарской области подошли к концу поиски местной жительницы. Она ушла из дома в посёлке Винтай Ставропольского района в среду, 16 сентября, и не вернулась домой. Родственники подняли тревогу.

— Спасателям родственники рассказали, что женщина ушла в лес. К поискам подключили лесника и добровольцев из организации «Лиза Алерт», — пояснили представители поисково-спасательной службы Самарской области.

Женщину удалось найти только поздно ночью, около 02:30. По словам сотрудников ПСО, помощь врачей ей не требовалась, пишет 63.ру.