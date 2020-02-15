В Самарской области полиция задержала пьяного водителя

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Находясь на маршруте патрулирования в п.г.т. Суходол, инспекторы ДПС ГИБДД О МВД России по Сергиевскому району остановили для проверки вызвавший подозрение автомобиль ВАЗ 21102. Во время общения с водителем, полицейские выявили у него явные признаки алкогольного опьянения.Нарушителя немедленно отстранили от управления транспортным средством и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, которое установило факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе.В ходе установления личности автомобилиста выяснилось, что местный житель 1985 года рождения совершил данное правонарушение не в первый раз. Ранее он был осужден по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и, в соответствии п. «б» ч. 3 ст. 86 УК РФ «Судимость», судимость еще не была погашена.Для дальнейшего разбирательства нарушитель был доставлен в Отдел МВД России по Сергиевскому району, а транспортное средство было помещено на специализированную стоянку.Отделением дознания территориального органа внутренних дел было возбуждено уголовное дело.Сергиевский районный суд признал водителя виновным в совершении вышеуказанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев и лишения права управления транспортными средствами на срок 2,5 года, сообщает облМВД.