В Самарской области полиция разыскивает подозреваемого в совершении смертельного ДТП

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Полицейские предполагают, что мужчина 18 ноября в 17:10, управляя автомобилем LADA 219010 LADA GRANTA, государственный регистрационный знак Х734УВ163, следовал по одной из улиц села Обшаровка, не справился с рулевым управлением, в результате чего пересек полосу встречного движения и выехал на обочину, где совершил наезд на пешехода – местную жительницу, 1971 года рождения, которая шла в попутном направлении по левой обочине дороги.В результате ДТП женщина погибла.Водитель, бросив автомобиль, с места происшествия скрылся.В настоящее время, с целью установления местонахождения водителя автомашины марки LADA 219010 LADA GRANTA, государственный регистрационный знак Х734УВ163, сотрудниками полиции проводится комплекс разыскных мероприятий.Убедительная просьба, если вы обладаете какой - либо информацией о местонахождении водителя, сообщить информацию в Отдел МВД России по Приволжскому району по телефонам: 8(84647)9-14-84, 8(84647)9-13-73 или 020 (102), передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области