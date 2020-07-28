В Самарской области полиция догоняла машину, где ехал отец с двумя детьми

115

Вечером 21 июня текущего года наряд ДПС ГИБДД ОМВД России по Кошкинскому району на станции Погрузная за нарушение правил дорожного движения предпринял попытку остановить автомашину ВАЗ 2112, но водитель проигнорировал законное требование и начал скрываться. Вскоре полицейские остановили транспортное средство. В его салоне, помимо водителя, находились два несовершеннолетних пассажира.При выяснении обстоятельств полицейские заметили, что у автолюбителя имеются признаки алкогольного опьянения. Отстранив его от управления транспортным средством, инспекторы предложили пройти мужчине освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался. Детей полицейские передали прибывшей маме, их жизни и здоровью в настоящий момент ничего не угрожает.В ходе установления личности водителя выяснилось, что 27-летний местный житель в ноябре 2019 года привлекался к отвественности за нарушение правил дорожного движения. Мужчина в настоящее время нигде не работает и проживает в Кошкинском районе.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.