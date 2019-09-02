В Самарской области подрядная организация нефтехимической компании оштрафована за загрязнение почвы

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Инспекторами Россельхознадзора было установлено, что на земельном участке, относящемся к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенном на землях ЗАО «Восход», проводились работы по демонтажу магистрального нефтепровода «Самара-Лопатино» с нарушением технологической последовательности.Согласно заключению «Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории» в результате этих работ произошло перемешивание плодородного слоя почвы с минеральным грунтом. И на всём протяжении траншеи на почве произошло существенное снижение показателей плодородия, т.е. ухудшение агрохимических характеристик почвы, что привело к потере природно-хозяйственной значимости данных земель.За нарушение требований земельного законодательства РФ Управлением Россельхознадзора по Самарской области юридическое лицо организации, допустившей нарушение, привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 400 тыс. рублей, передает пресс-служба Россельхознадзора СО.Фото: пресс-служба Россельхознадзора СО