В Самарской области перевернулся гидроцикл с тремя пассажирами
29 июля 2019 13:30
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В минувшие выходные в Самарской области зафиксировали происшествие на воде. Днём в воскресенье, 28 июля, на Волге перевернулся гидроцикл.
— Сообщение о происшествии поступило в 15:30. На место отправились сотрудники Поисково-спасательной службы Самарской области. Они занимались поисками пострадавших у села Бестужевка Приволжского района, — рассказали представители ГУ МЧС России по Самарской области.
Как стало известно, в воде оказалось три человека. Сотрудники экстренного ведомства смогли спасти двоих пострадавших. Судьба третьего в настоящий момент неизвестна. На месте работали водолазы ПСС. Однако из-за непогоды им пришлось временно прекратить работы на месте. Их планируют возобновить сегодня, пишет ПроГородСамара.
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