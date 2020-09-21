В Самарской области перевернулась лодка с двумя рыбаками, одного из мужчин ищут водолазы

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Под Сызранью двое мужчин перевернулись на лодке, один из них сумел спастись, а второго будут искать водолазы.

20 сентября в Сызранском районе произошел несчастный случай на воде. Двое мужчин поплыли на моторной лодке на рыбалку на Волге. В какой-то момент сильная волна захлестнула судно мужчин, лодка перевернулась и пошла ко дну, сообщает собственный источник портала progorodsamara.ru.

Один из рыбаков смог спастись и доплыть до берега, а вот второй мужчина утонул вместе с лодкой. Молодой мужчина, который доплыл до берега и выжил, обратился в экстренные службы. К месту происшествия были направлены оперативные службы Самарской области.

Однако поиски пропавшего пожилого рыбака результатов не принесли, и было решено организовать повторный поиск на следующий день.

- На данный момент, водолазный отряд региональной службы спасения проводят осмотр акватории реки Волга и береговой линии на предмет обнаружения предположительно утонувшего рыбака, - сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Самарской области.

Напомним, что в прошедшую пятницу, 18 сентября, самарские водолазы работали в районе пристани села Рождествено. Там, с пристани в Волгу скатился автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. К сожалению, два человека, которые находились внутри автомобиля, погибли. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту происшествия.