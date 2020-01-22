В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за ветра

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» «Объявлен желтый уровень опасности. Во второй половине дня 22 января 2020 года местами по Самарской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра 15-18 м/с, с сохранением до конца дня и вечером».В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения:- в гололед и снегопад по возможности меньше пользуйтесь автомобилями, воздержитесь от поездок по городу;- держите дистанцию с запасом, избегайте резкого торможения, не превышайте скорость;- у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.Будьте внимательны и осторожны!