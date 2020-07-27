В Самарской области нашли двух пропавших девушек

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На розыск несовершеннолетних незамедлительно были ориентированы все подразделения территориального органа внутренних дел: участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних, ГИБДД. Ориентировки с фотографиями разыскиваемых направлены в отделы полиции губернии.Полицейские обследовали территорию, прилегающую к социальному учреждению, установили круг общения несовершеннолетних, опросили сотрудников учреждения и выяснили возможные места их пребывания.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий у полицейских появилась информация о том, что девушки, возможно, находятся в городе Самара, куда незамедлительно выехали сотрудники уголовного розыска.Стражи правопорядка установили адреса родственников несовершеннолетних и опросили их. Выяснилось, что на связь девушки выходят на связь через социальные сети. Оперуруполномоченными были отработаны еще несколько адресов, по которым они могли находиться.В результате проведенной полицейскими работы разыскиваемые несовершеннолетние девушки самостоятельно вернулись в социальное учреждение села Приволжье. В отношении них противоправных действий не совершалось, жизни и здоровью ничего не угрожает. Инспектором по делам несовершеннолетних отдела полиции с ними проводится профилактическая работа с целью недопущения подобных ситуаций в дальнейшем, сообщает облМВД.