В Самарской области нашли двух пропавших девушек
27 июля 2020 09:44
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Как сообщалось ранее, в дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району поступило сообщение от руководства социального учреждения о том, что две несовершеннолетние девушки 2002 и 2003 г. р. самовольно покинули территорию социального учреждения, расположенного в селе Приволжье.
На розыск несовершеннолетних незамедлительно были ориентированы все подразделения территориального органа внутренних дел: участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних, ГИБДД. Ориентировки с фотографиями разыскиваемых направлены в отделы полиции губернии.
Полицейские обследовали территорию, прилегающую к социальному учреждению, установили круг общения несовершеннолетних, опросили сотрудников учреждения и выяснили возможные места их пребывания.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий у полицейских появилась информация о том, что девушки, возможно, находятся в городе Самара, куда незамедлительно выехали сотрудники уголовного розыска.
Стражи правопорядка установили адреса родственников несовершеннолетних и опросили их. Выяснилось, что на связь девушки выходят на связь через социальные сети. Оперуруполномоченными были отработаны еще несколько адресов, по которым они могли находиться.
В результате проведенной полицейскими работы разыскиваемые несовершеннолетние девушки самостоятельно вернулись в социальное учреждение села Приволжье. В отношении них противоправных действий не совершалось, жизни и здоровью ничего не угрожает. Инспектором по делам несовершеннолетних отдела полиции с ними проводится профилактическая работа с целью недопущения подобных ситуаций в дальнейшем, сообщает облМВД.
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