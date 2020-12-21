Я нашел ошибку
Главные новости:
Утро началось со встречи с судебными приставами.
Судебные приставы-исполнители утром разбудили самарских должников по алиментным платежам
Благодаря подарку, а это несколько десятков пар коньков, в колонии появится не только каток, но и, возможно, сформирована женская хоккейная команда.
Член Общественного совета при УФСИН СО Максим Максимов передал в ИК-15 коньки
В игре с «МГТУ» «Нова» смогла проявить свои лучшие качества и переиграла ближайшего конкурента со счетом – 3:0.
Волейбольная «Нова» завершила календарный год матчами в Ярославле
Отряд самарских полицейских отправился в командировку для выполнения служебных задач в Чечню
Отряд самарских полицейских отправился в командировку для выполнения служебных задач в Чечню
Умер создатель Ну, погоди! Александр Курляндский
Умер создатель «Ну, погоди!» Александр Курляндский
Астрономическая зима наступит в Северном полушарии Земли 21 декабря
Астрономическая зима наступит в Северном полушарии Земли 21 декабря
В Самаре введут особый противопожарный режим
В Самаре введут особый противопожарный режим
Самарский тревел-блогер отсудил у Алексея Навального 140 тысяч рублей
Самарский тревел-блогер отсудил у Алексея Навального 140 тысяч рублей
Самара  -17 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.32
0.34
EUR 89.83
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Жителям Самарской области покажут лучшие военно-патриотические фильмы в режиме онлайн
В СОУНБ покажут, чего желали в Новый год знаменитости своим близким
В СОУНБ расскажут о российском ответе на вызовы технологических революций
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самарской области на трассе сгорела фура

21 декабря 2020 11:49
135
В Самарской области дотла сгорела фура: подробности

Под Самарой в понедельник, 21 декабря, дотла сгорела фура. Это произошло в 7:30 на трассе М-5 «Урал» недалеко от поселка Новосемейкино.

Видео с места ЧП опубликовали очевидцы в социальных сетях. На кадрах – горящий большегруз. Как мы писали ранее, кабина водителя находилась в нескольких метрах от пожара, а вот грузовой прицеп сгорел полностью. На место прибыли сотрудники спасательных служб и скорой помощи, а также полицейские. Возможно, как предполагали очевидцы, большегруз столкнулся с «Газелью».

Подробности озвучили представители регионального ГУ МВД. По данным правоохранителей, грузовик следовал в сторону села Красный Яр. Около поворота на Новосемейкино он пошел на обгон «Газели». Затем этот автомобиль врезался в ехавший впереди грузовик. После столкновение «Газель» загорелась.

Водителю из салона помог выбраться шофер большегруза. А затем передал его медикам, которые отвезли мужчину в больницу. Сообщается, что у водителя «Газели» переломы ног, пишет ГТРК Самара.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Закон
18 декабря 2020  19:12
Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
Военный суд арестовал генерала Милейко по делу о крупном мошенничестве
Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Закон
1210
18 декабря 2020  19:01
Прокуратура потребовала запретить в России аниме "Тетрадь смерти"
В суд также поступил иск с требованием запретить одну из песен рэпера Моргенштерна. Закон
790
17 декабря 2020  23:25
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку обстоятельств смерти певицы Валентины Легкоступовой, сообщается на сайте СК РФ.
Бастрыкин поставил на контроль расследование смерти Легкоступовой
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку обстоятельств смерти певицы Валентины Легкоступовой, сообщается на...Закон
1125
11 декабря 2020  10:16
В Тольятти взыскали с компании штраф за парковку на газоне в  размере 30 тысяч рублей. 
В Тольятти взыскали с компании штраф за парковку на газоне в размере 30 тысяч рублей
Компания парковала свое автотранспортное средство на газоне, расположенном вдоль здания. Закон
1150
10 декабря 2020  23:51
Они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну.
Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже
Они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну. Закон
1595
10 декабря 2020  23:39
Детали дела, по которому его допрашивали, выясняются.
Подозреваемый в педофилии выпрыгнул из окна следственного отдела в Москве
Детали дела, по которому его допрашивали, выясняются. Закон
5242
9 декабря 2020  14:37
Возбуждено уголовное дело.
В Тольятти  один из покупателей попытался расплатился фальшивой купюрой в 5 000 рублей
Возбуждено уголовное дело. Закон
1208
Весь список
Происшествия
21 декабря 2020  13:33
Самарский тревел-блогер отсудил у Алексея Навального 140 тысяч рублей
Самарский тревел-блогер отсудил у Алексея Навального 140 тысяч рублей
Спор возник из-за фотографии. Происшествия
92
21 декабря 2020  13:20
В Самаре автомобилистка на Митсубиси врезалась в Тойоту
В Самаре автомобилистка на Митсубиси врезалась в Тойоту
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Тойота», ему было назначено амбулаторное лечение.  Происшествия
81
21 декабря 2020  11:49
В Самарской области дотла сгорела фура: подробности
В Самарской области на трассе сгорела фура
Видео с места ЧП опубликовали очевидцы в социальных сетях. Происшествия
134
Весь список
Криминал
21 декабря 2020  12:00
Сызранка обвинением в краже решила проучить шумных соседей
Сызранка обвинением в краже решила проучить шумных соседей
Свой поступок она объяснила тем, что устала терпеть асоциальный образ жизни соседей, постоянный шум и скандалы . Криминал
139
21 декабря 2020  11:44
Сызранец-любитель краденого сыра похитил 200 тысяч у родственницы
Сызранец-любитель краденого сыра похитил 200 тысяч у родственницы
В Самарской области окончено расследование уголовного дела по факту кражи денежных средств и продуктов питания Криминал
126
21 декабря 2020  09:47
Сегодня в Самарском областном суде стартуют слушания по делу скандального экс-мужа судьи
Сегодня в Самарском областном суде стартуют слушания по делу скандального экс-мужа судьи
В конце июля 2020 года 58-летний мужчина прославился на всю страну — будучи нетрезвым, он бросил гранату в полицейский наряд. Криминал
196
Весь список
Видео
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
240
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
4309
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
4067
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
4343
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
4104
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
4270
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
5776
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
6584
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
6781
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
6712
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
8135
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
11095
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области
21 декабря 2020  13:24 
Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области
59 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Здравоохранение
190
Берегите себя! Губернатор Дмитрий Азаров обратился к представителям старшего поколения
21 декабря 2020  12:42 
Берегите себя! Губернатор Дмитрий Азаров обратился к представителям старшего поколения
Глава региона  отметил, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией продолжает расти. Особенно тяжело ее переносят люди старшего поколения. Социум
162
В Самарской области за сутки на 21 декабря выявлено 305 заболевших коронавирусом
21 декабря 2020  12:22 
В Самарской области за сутки на 21 декабря нашли 305 заболевших коронавирусом
Общее количество заболевших составило 28335. Здравоохранение
279
Губернатор Самарской области вынес решение по вопросу блокировки транспортных карт из-за COVID-19
21 декабря 2020  10:49 
Губернатор Самарской области вынес решение по вопросу блокировки транспортных карт из-за COVID-19
Все жители региона смогут беспрепятственно пользоваться общественным транспортом. Социум
372
На прошлой неделе, по данным МВД, около 270 задержанных были водворены в изоляторы.
20 декабря 2020  20:16 
В Минске в ходе несанкционированных акций задержано около 100 человек
На прошлой неделе, по данным МВД, около 270 задержанных были водворены в изоляторы. Политика региона
2217
Весь список
Акценты
В преддверии новогодних праздников самарцам напоминают о необходимости регистрации туристских групп
21 декабря 2020  11:54 
В преддверии новогодних праздников самарцам напоминают о необходимости регистрации туристских групп
Советы дает ГУ МЧС по Самарской области. Социум
213
Всероссийская акция «Узнай о своих долгах» приглашает самарцев
21 декабря 2020  10:28 
Всероссийская акция «Узнай о своих долгах» приглашает самарцев
В рамках акции «Узнай о своих долгах» Управление ФССП России по Самарской области информирует граждан о возможности проверить с помощью электронного... Социум
290
На прошлой неделе, по данным МВД, около 270 задержанных были водворены в изоляторы.
20 декабря 2020  20:16 
В Минске в ходе несанкционированных акций задержано около 100 человек
На прошлой неделе, по данным МВД, около 270 задержанных были водворены в изоляторы. Политика региона
2217
Весь список
Прямая речь/Интервью
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
171
Выбрать одну из альтернативных специальных систем налогообложения необходимо связи с отменой ЕНВД
20 декабря 2020  15:40 
Виктор Кудряшов: "Времени остается немного. Пожалуйста, не откладывайте!"
Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов  обратился к предпринимателям региона с призывом в кратчайшие... Экономика региона
1291
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, завершается возведение первого кор
11 декабря 2020  17:47 
Дмитрий Азаров о строительстве школы на Пятой просеке: «Подбираем ответственные команды и в срок реализуем проекты»
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
4952
Весь список
Новости Тольятти
20 декабря 2020  16:50
Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства.
Памятник легендарной "копейке" открыли в Тольятти
Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства. Новости Тольятти
2097
18 декабря 2020  14:30
Благодаря росту российского автомобильного рынка России во 2-ом полугодии 2020 года.
Работники «АВТОВАЗа» получат премии
Благодаря росту российского автомобильного рынка России во 2-ом полугодии 2020 года. Новости Тольятти
2898
18 декабря 2020  13:07
В Технопарке «Жигулевская Долина» дали старт работе по созданию гражданского мониторинга воздуха
В Технопарке «Жигулевская Долина» дали старт работе по созданию гражданского мониторинга воздуха
Сайт, на котором можно увидеть интерактивную карту уже работает, в ближайшее время ссылка на него будет размещена на Интернет-ресурсах ГК «ЭкоВоз».  Новости Тольятти
2977
Весь список