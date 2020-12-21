В Самарской области дотла сгорела фура: подробности

135

Под Самарой в понедельник, 21 декабря, дотла сгорела фура. Это произошло в 7:30 на трассе М-5 «Урал» недалеко от поселка Новосемейкино.

Видео с места ЧП опубликовали очевидцы в социальных сетях. На кадрах – горящий большегруз. Как мы писали ранее, кабина водителя находилась в нескольких метрах от пожара, а вот грузовой прицеп сгорел полностью. На место прибыли сотрудники спасательных служб и скорой помощи, а также полицейские. Возможно, как предполагали очевидцы, большегруз столкнулся с «Газелью».

Подробности озвучили представители регионального ГУ МВД. По данным правоохранителей, грузовик следовал в сторону села Красный Яр. Около поворота на Новосемейкино он пошел на обгон «Газели». Затем этот автомобиль врезался в ехавший впереди грузовик. После столкновение «Газель» загорелась.

Водителю из салона помог выбраться шофер большегруза. А затем передал его медикам, которые отвезли мужчину в больницу. Сообщается, что у водителя «Газели» переломы ног, пишет ГТРК Самара.