В Самарской области машина перевернулась в кювет, двое пострадали

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18 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 12 ДТП с пострадавшими. При этом 14 человек получили ранения различной степени тяжести. Погибли три человека. По вине нетрезвых водителей аварий не произошло.

Одно из ДТП произошло в 06:35 в Борском районе. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1950 года рождения управляя автомобилем ВАЗ 21053 двигаясь по автодороге «Отрадный – Борское – Новый Кутулук – Богдановка» со стороны с. Борское в направлении села Новый Кутулук во время движения не справился с рулевым управлением, допустил съезд в кювет и перевернулся.

В результате ДТП водитель и его 65-летний пассажир получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, сообщает облМВД.