В Самарской области крупный пожар уничтожил мебельную фабрику

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Пожар удалось локализовать только через 2,5 часа.

В эту субботу, 5 декабря, в Автозаводском районе Тольятти произошёл крупный пожар. Сообщение о возгорании цеха мебельной фабрики на Московском проспекте, 4Д, поступило в 5:30 утра.

На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии расчетов был установлен повышенный ранг вызова - пожар №2. Через 20 минут после начала пожара огонь перекинулся на ангар с лакокрасочными изделиями.

Уже через 2,5 часа пожар удалось локализовать на площади в 650 квадратных метров. В результате никто не погиб и не пострадал. Всего же в тушении пожара принимали участие 83 человека и 31 единица техники, пишет ПроГородСамара.