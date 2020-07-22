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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области ищут женщину

22 июля 2020 12:22
235
В Самарской области ищут женщину
Она ушла из сельскохозяйственных угодий и не вернулась.

 В дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району поступило сообщение о пропаже Султуновой М.,  1986 года рождения – гражданки республики Узбекистан. Женщина ушла 21 июля текущего года из сельскохозяйственных угодий, расположенных примерно в 5 км от села Троицкое сельского поселения Прибой, Безенчукского района, Самарской области и до настоящего времени не вернулась.
Ориентировка с фотографией и приметами пропавшей передана всем наружным службам полиции и направлена в другие подразделения органов внутренних дел. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проверяют места, где может находиться женщина, устанавливают ее контакты. В ходе разыскных мероприятий у сотрудников полиции появилась информации о том, что возможно она выехала в город Самара.
Приметы: на вид 32-35 лет, плотного телосложения, лицо смуглое, глаза тёмного цвета, волосы прямые, чёрного цвета.
Особые приметы: шрам на левой щеке.
Была одета: халат синего цвета, сорочка красного цвета, босоножки чёрного цвета.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам дежурной части 8-846-76-2-11-31, ОУР 8-846-76-2-11-41, группы розыска 8-917-150-47-76, или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает облМВД
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