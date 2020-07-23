В Самарской области ищут двух девушек-подростков

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Сотрудники полиции устанавливают местонахождение двух несовершеннолетних девушек - Шишкиной А. 2003 года рождения и Кудашовой К. 2002 года рождения, которые 22.07.2020 года самовольно покинули территорию социального учреждения, расположенного в селе Приволжье.Полицейские в настоящее время проводят комплекс разыскных мероприятий: обследуется территория, прилегающая к социальному учреждению, устанавливаются и опрашиваются знакомые девушек, выясняются возможные места их пребывания, проводится работа с сотрудниками учреждения. Ориентировки с фотографией разыскиваемых направлены в отделы полиции губернии, доведены до личного состава.По информации сотрудников полиции девушки, возможно, выехали неустановленным транспортом в Самару.Приметы Шишкиной: на вид 16-17 лет, рост 170-175 см., худощавого телосложения, волосы короткие, светлые, глаза серо-зеленые,лицо овальное. Была одета: майка бежевого цвета, шорты синего цвета, кроссовки оранжевого цвета. Особые приметы: на левой ноге выше колена татуировка в виде изображения «Питбуля» в стиле геометрии, шрам на левой руке размером 3 см. Ранее неоднократно уходила из реабилитационного центра.Приметы Кудашовой: на вид 15-16 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы темные средней длины, глаза карие, лицо овальное. Была одета: футболка синего цвета, лосины черного цвета, кроссовки черного цвета с белыми полосками. Особые приметы: на левой кисти татуировка в виде вишни на ветке, сообщает облМВД.