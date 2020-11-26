В Самарской области горел частный дом

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В среду, 25 ноября, беда пришла в частный дом в городе Октябрьск. На улице Чаплыгина, 52 специалисты МЧС тушили огонь, который охватил жилое здание и надворные постройки.

На месте ЧП работали десять огнеборцев, пламя удалось ликвидировать почти в 6 вечера. А звонок о возгорании на пульт дежурного поступил около 17 часов.

По информации ГУ МЧС по Самарской области, площадь возгорания составила полторы сотни квадратных метров. Причина ЧП пока не ясна, ее предстоит установить экспертам. Жертв и пострадавших в огне не было, сообщает ГТРК Самара.