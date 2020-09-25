В Самарской области двое суток ищут 13-летнего мальчика в красной футболке

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Поиском занимаются волонтёры ДПСО "Лиза Алерт".

23 сентября 13-летний Артём Ж. перестал выходить на связь с близкими. Последний раз его видели в Клявлинском районе региона в селе Назаровка. Сообщается также, что помимо Самарской области, он может находиться в Республике Татарстан.

Мальчика ищут по следующим приметам: рост 155-160 см, темно-серые глаза, телосложение среднее, волосы русые.

В день пропажи Артём был одет в красную с узором футболку, темно-синие спортивные брюки и чёрные сланцы.

Волонтёры просят всех, кто видел или знает что-либо о местонахождении мальчика, сообщить по телефонам: 112 или 8(800)700-54-52, сообщает портал СОВА.