В Самарской области две машины столкнулись в поле

ДТП произошло 14 декабря в Сызранском районе.
Водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 21063», двигался по грунтовой автомобильной дороге, ведущей от п. Ерик к автомобильной дороги «Обход г. Сызрань». В пути следования неправильно выбрал скорость, в результате чего совершил наезд на стоящий автомобиль «Лада Гранта», под управлением мужчины 1949 года рождения. В результате ДТП пострадала женщина-пассажир автомобиля «ВАЗ 21063», она была госпитализирована, сообщает облМВД.
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