В Самарской области два грузовика столкнулись и загорелись, погибли трое

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За минувшие сутки 29 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими. При этом 3 человек получили ранения различной степени тяжести, три человека погибли.

Одно из ДТП произошло в 13:25 в Сергиевском районе Самарской области. Водитель, данные которого устанавливаются сотрудниками полиции, управляя автомобилем «ГАЗ 330202», двигался по автодороге М-5 «Урал», со стороны г. Уфа в направлении г. Самара. На 1104 км.автодороги допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Mersedes-Benz Actros» в составе полуприцепа, под управлением водителя 1986 года рождения. В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств. Водитель и двое пассажиров «ГАЗ 330202» погибли на месте ДТП, водитель Мерседеса доставлен в медицинское учреждение. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.