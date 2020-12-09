В Самарской области девочка пострадала в столкновении двух иномарок

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Авария произошла 8 декабря.

Автомобилистка 1979 года рождения, управляя автомашиной Митсубиси Оутлендер, следовала по пр. Кирова от Московского шоссе в сторону ул. Демократическая и напротив дома №326 по пр. Кирова, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора допустила столкновение с автомобилем Митсубиси Отутлендер, под управлением мужчины, 1984 года рождения, от удара автомобиль Митсубиси отбросило на препятствие (металлический столб), расположенный слева по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир, девочка, 2009 года рождения, которая находилась в автомобиле виновника на заднем пассажирском сидении, пристегнута ремнем безопасности.

Уважаемые водители, помните, что Вы в ответе не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажира. Не пренебрегайте мерами безопасности, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, сообщает ГИБДД Самары.