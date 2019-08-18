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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области Як-55 совершил жесткую посадку

18 августа 2019 15:31
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Погиб пилот.
В 13:20 18 августа в ОДС ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области» поступило сообщение о том, что в поле, в 2 километрах северо-западнее от населенного пункта Подстепки Ставропольского района, произошло падение легкомоторного самолета ЯК-55, погиб пилот (мужчина 1970 года рождения).

В результате падения самолета на земле погибших, пострадавших и разрушений нет.

Самолет совершил несанкционированный вылет с частного аэродрома в села Подстепки.

По прибытию к месту вызова подразделений установлено, что в результате падения самолета произошло его загорание.

Ликвидировано в 13:42.

На ликвидацию пожара были привлечены пожарно-спасательные подразделения в количестве 12 человек и 3 единиц техники, передает пресс-служба облМЧС.



Фото:   пресс-служба облМЧС
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