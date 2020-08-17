В Самаре женщина, управляя автомобилем «Киа», врезалась в "Фиат" на перекрестке

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Одно из ДТП произошло утром в Самаре. Женщина, управляя автомобилем «Киа», следовала по пр. Масленникова со стороны ул. Подшипниковая в направлении ул. Мичурина, на регулируемом перекрестке совершила проезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулась с автомобилем «Фиат», который затем врезался в стойку светофора.В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Фиат», который был госпитализирован и пассажир, которому было назначено амбулаторное лечение.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии женщина находилась в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области