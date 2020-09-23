В Самаре заметили огромную змею

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Она ползла прямо по дороге.

В областной столице произошло необычное ЧП. Горожан напугало пресмыкающееся внушительных размеров, которое обнаружили на набережной.

— Змея ползла прямо по дороге на спуске у ладьи. Мы думали, что она мёртвая, но изгиб и напряжённые мышцы свидетельствовали об обратном. Подходить к ней мы не решились, — рассказала 63.RU одна из очевидцев.

В интернете развернулись настоящие дискуссии касательно происхождения и вида змеи. Пользователи выдвинули две версии. Либо это ядовитая гадюка, либо водяной уж, который ядовитым не является. Сказать точно, была ли рептилия опасна, смогут лишь эксперты зоологи, которых, вероятно, тоже заинтересовали фото столь крупной особи, пишет 63.ру.

Фото: Тольятти / vk.com