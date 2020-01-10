В Самаре задержали мужчину с поддельным паспортом
10 января 2020 10:59
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В декабре 2019 года сотрудниками ППСП Управления МВД России по городу Самаре возле дома №8 по ул. Южное Шоссе за совершение административного правонарушения был задержан гражданин одной из соседних республик 1977 года рождения.
В ходе проверки документов мужчина предъявил правоохранителям документ, удостоверяющий личность, который вызвал у сотрудников полиции сомнения в его подлинности.
Полицейские изъяли документ и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов.
По данным стражей порядка, ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Мужчине грозит крупный штраф.
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