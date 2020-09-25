В Самаре водитель сбил мальчика на самокате

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24 сентября на территории региона зарегистрировано 14 ДТП с пострадавшими. При этом 21 человек получил ранения различной степени тяжести, погибших нет.

Одно из ДТП произошло в 10:00 на территории Октябрьского района Самары. Как установлено сотрудниками ГИБДД, водитель 1974 г.р., управляя автомобилем «Лада Веста», двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы Первомайская, в районе дома № 32 по улице Осипенко, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода – мальчика 2006 г.р., который пересекал проезжую часть на самокате, по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. Пострадавший самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, сообщает облМВД.