В Самаре водитель сбил девочку
25 июля 2020 10:27
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ДТП произошло 24 июля. Водитель 1965 г.р., управляя автомобилем Тойота Королла, двигаясь по ул. Молодогвардейская со стороны ул. Маяковского в направлении Студенческого переулка, напротив дома № 210 по ул. Молодогвардейская нарушил п.14.1 ПДД РФ, в результате чего допустил наезд на несовершеннолетнюю 2008 г.р., пересекающего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка с места ДТП доставлена в больницу, госпитализирована, сообщает облМВД.
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