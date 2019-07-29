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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре виновника ДТП привязали к столбу, чтобы тот не сбежал

29 июля 2019 18:49
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Водитель минивена, врезавшийся в автомобиль, вначале пытался убедить окружающих, что это в его автомобиль врезались
В прошедшее воскресенье, 28 июля в Самаре недалеко от филармонии произошло ДТП с участием двух автомобилей. Рядовое ДТП пошло не по обычному сценарию: предполагаемого виновника ДТП свидетели аварии привязали к столбу, передает samarskie-voditeli.ru.

Водитель минивена, врезавшийся в автомобиль, вначале пытался убедить окружающих, что это в его автомобиль врезались. После он стал нецензурно ругаться и попытался скрыться с места аварии. Беглеца догнали и привязали к столбу, чтобы тот дождался сотрудников полиции.

Был ли пьян привязанный водитель, покажет экспертиза.

В обстоятельствах аварии предстоит разобраться полицейским.



Фото:    trkterra.ru

 
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