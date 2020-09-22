В Самаре вандалы изуродовали два новых сквера

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Неизвестные вырвали из земли мусорки и испортили газон.



Сегодня, 22 сентября, стало известно, что новые скверы, которые расположены на улице Мичурина и пересечении Аэродромной и Авроры, изуродовали вандалы.



В городской администрации уточнили, что неизвестные с корнем вырвали мусорки, а также испортили газон: на травяном покрытии появились следы и грязь от шин, а в асфальте - дыры.



Кто покусился на обновлённое общественное пространство, остаётся загадкой. Однако стоит отметить, что неизвестные обладают "богатырской" силой, раз смогли вырвать из земли мусорки, которые были прочно установлены, сообщает портал СОВА.



Напомним, что sova.info писала о том, что сквер на месте незаконного рынка на пересечении Авроры с Аэродромной открыли в начале сентября.

Фото: Елена Рыжкова