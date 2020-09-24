В Самаре вандал изуродовал новый арт-объект Покраса Лампаса

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Хулигана смогли заснять очевидцы.

Накануне, 23 сентября, в Самаре неизвестный изуродовал подпорную стенку на Маяковском спуске, которую совсем недавно преобразил Покрас Лампас.

Очевидцы засняли молодого человека, который в светлое время суток яркой краской нарисовал на стенке большое сердце, сообщает портал СОВА.

- Только что неизвестный парень подошёл и сделал это... Покрас Лампас, прости, - написал автор.

Судя по кадрам, никто из прохожих не попытался остановить молодого человека, который на глазах у большинства людей разрисовывал новый арт-объект. Закончив "любовное послание", волжанин спокойно покинул место преступления.

Напомним, недавно в областном центре вандалы разгромили обновлённые скверы на Аэродромной и Мичурина.

Фото: соцсети