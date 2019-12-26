В Самаре в одной из квартир дома по улице Гагарина обнаружены тела 8-летней девочки и ее матери
26 декабря 2019 15:22
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По данному факту Советским межрайонным следственным отделом Самары начата доследственная проверка.
В настоящее время следователи осматривают место происшествия, назначены первоначальные исследования, с целью определения причины смерти.
По предварительным данным, потерпевшие скончались от отравления угарным газом. Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской област
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