В Самаре в одной из квартир дома по улице Гагарина обнаружены тела 8-летней девочки и ее матери

116

По данному факту Советским межрайонным следственным отделом Самары начата доследственная проверка.В настоящее время следователи осматривают место происшествия, назначены первоначальные исследования, с целью определения причины смерти.По предварительным данным, потерпевшие скончались от отравления угарным газом. Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской област