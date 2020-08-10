В Самаре в ДТП пострадали двое

158

ДТП произошло 9 августа в Самаре. Водитель 1947 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес», двигаясь по Волжскому проспекту со стороны ул. Ульяновская в направлении ул. Маяковского, заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Рено», под управлением мужчины 1964 года рождения. В результате ДТП телесные повреждения получил водитель и пассажир автомобиля «Рено», им было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.