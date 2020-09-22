В Самаре в ДТП пострадала девочка-подросток

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Она перходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

ДТП произошло вечером 21 сентября в Самаре. Мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем «Датсун», двигаясь по улице Симферопольская со стороны улицы Сергея Лазо в направлении улицы Солдатская, совершил наезд на девочку 2006 года рождения, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.