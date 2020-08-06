В Самаре в ДТП пострадал младенец

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ДТП произошло 5 августа в Самаре. Молодой человек 1991 года рождения, управляя автомобилем «БМВ», двигался по ул. Краснодонской. На нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу транспортному средству, у которого было преимущество в движении, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Рено», под управлением женщины 1984 года рождения. В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка-пассажир автомобиля «Рено», 2019 года рождения, она была госпитализирована, сообщает облМВД.