В Самаре уволили водителя автобуса, выгнавшего пассажира за замечание
19 октября 2019 17:40
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Ранее в паблике "Черный список Самара" в социальной сети "Вконтакте" было опубликовано видео, на котором водитель автобуса вытолкал на улицу пассажира после того, как тот сделал ему замечание. Как пишут очевидцы произошедшего, водитель во время маршрута ругался матом, слушал песни, в которых использовался мат, а в ответ на замечание пассажира сначала оскорбил его, а потом выгнал из автобуса.
"Водитель маршрута №35 уволен в соответствии с приказом от 18 октября", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что компания-перевозчик приносит извинения всем участникам и очевидцам произошедшего.
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