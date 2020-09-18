В Самаре у входа в поликлинику скончался пожилой мужчина

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Трагедия произошла в Октябрьском районе города на улице Ново-Садовой.



В областной столице в четверг, 17 сентября, около входа в поликлинику № 14 умер пенсионер. Он шёл в медучреждение вместе с пожилой женщиной, вероятно, это была его супруга. Это произошло приблизительно в 9 утра.



Об инциденте рассказали очевидцы в социальных сетях. Со слов свидетелей, пенсионер упал без сознания прямо на лестнице, которая ведёт в поликлинику.



Прохожие вызвали пострадавшему скорую помощь. Они также попросили сотрудников регистратуры медицинского учреждения позвать врачей. Однако на помощь пенсионеру никто так и не пришёл, уверяют свидетели.



Скорая приехала на место через 15 минут. Медики пытались реанимировать мужчину, но все было тщетно. Специалисты констатировали смерть, сообщает портал СОВА.